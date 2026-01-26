Quanto guadagna un agente dell’Ice i bonus e le garanzie | così il Pentagono li invoglia ad arruolarsi

L’articolo analizza la situazione degli agenti dell’Ice, focalizzandosi su salari, bonus e garanzie offerte dal Pentagono per incentivare il reclutamento. Viene esaminato il contesto attuale, segnato da eventi recenti e polemiche internazionali che coinvolgono l’agenzia. La trattazione offre un quadro chiaro e obiettivo, senza sensazionalismi, per comprendere meglio le condizioni di lavoro e le motivazioni alla base delle scelte professionali degli agenti.

Roma, 26 gennaio 2026 – L’America è sotto choc dopo l’uccisione dell’ infermiere Alex Pretti – e prima di Renee Good – per mano dei terribili agenti dell’Ice, l’agenzia che si occupa di far rispettare le ll’immigrazione dopo l’ingresso negli Usa al centro delle polemiche internazionali per l’utilizzo di metodi violenti e repressivi. Il ‘mandato’ degli agenti dell’Ice. Ma chi sono i poliziotti che stanno seminando terrore e rivolte anche fuori dagli Stati Uniti? Chiariamo intanto la loro posizione: gli agenti dell’Ice – con un ruolo più investigativo e a lungo termine rispetto ai colleghi della Border Patrol, principalmente coinvolti nell’arresto delle persone che tentano di attraversare il confine o ai posti di blocco –indagano su persone che vivono illegalmente negli Stati Uniti, effettuano ispezioni sui luoghi di lavoro, si occupano di identificare, arrestare e trattenere i non cittadini che violano le ll’immigrazione degli Stati Uniti, effettuano ispezioni sui luoghi di lavoro, si occupano di identificare, arrestare e trattenere i non cittadini che violano le ll'immigrazione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dopo l'omicidio di Renee Nicole Good a Minneapolis il 7 gennaio 2026, sta circolando una foto che si presume ritraesse l'agente dell'ICE coinvolto.

La tragica morte di Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis, ha suscitato numerose proteste negli Stati Uniti.

