Quanto è sicura Firenze? Partecipa al nostro sondaggio

Quanto è sicura Firenze oggi? Il tema della sicurezza coinvolge cittadini, turisti e residenti, stimolando riflessioni sulle condizioni di Vita in città. In questo sondaggio, vogliamo conoscere le percezioni e le esperienze di chi vive e frequenta Firenze, per offrire uno spaccato reale sulla situazione attuale. La tua opinione è importante: partecipa e condividi il tuo punto di vista sulla sicurezza urbana e sulle zone a rischio.

L'istituto Demopolis e Citynews, il gruppo editoriale del quale fa parte FirenzeToday, indagano intorno a uno dei temi più caldi sul territorio Il tema della sicurezza è al centro del dibattito locale e nazionale ma quanto è sicura oggi Firenze? Ci si sente tranquilli a camminare per strada o a viaggiare sui mezzi pubblici? E dentro casa? Quali sono le paure più diffuse tra chi vive in città? E ancora le zone rosse servono davvero? Sono alcuni dei quesiti al centro del sondaggio sulla sicurezza urbana creato e promosso dall'Istituto Demòpolis insieme a Citynews, il gruppo editoriale che comprende FirenzeToday.

