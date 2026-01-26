Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica oggi dipende dal mercato libero, dove il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere il valore del PUN aiuta a comprendere le variazioni di prezzo e le tariffe applicate ai clienti. In questo modo, è possibile valutare meglio le offerte e pianificare i consumi energetici in modo consapevole.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, su cui poi vengono applicati i costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema. Al 26 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,149 €kWh (149,490110 €MWh), segnando un incremento rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere fisse o variabili rispetto al PUN. Il prezzo effettivo in bolletta, tuttavia, include anche IVA, accise e oneri di sistema, portando il costo finale per il consumatore a valori superiori rispetto al solo prezzo all'ingrosso.

