Quanti senzatetto vivono a Messina? Il Comune avvia il censimento

Il Comune di Messina ha avviato un censimento delle persone senza dimora, in linea con l’Indagine nazionale Istat presentata questa mattina. L’iniziativa coinvolge 14 aree metropolitane italiane e mira a raccogliere dati aggiornati sulla popolazione senzatetto. Questa operazione è fondamentale per comprendere meglio la situazione e pianificare interventi mirati a supporto di chi si trova in condizioni di disagio.

Al via l'indagine che sarà condotta da 130 volontari. A Palazzo Zanca resi noti i dati Istat della rilevazione nazionale. Presentata stamane l’Indagine nazionale Istat sulle persone senza dimora, alla quale il Comune partecipa nell’ambito delle 14 aree metropolitane coinvolte a livello nazionale. L’attività di censimento prenderà ufficialmente il via questa sera, con il coinvolgimento di circa 130 volontari, impegnati sul territorio comunale e riconoscibili da apposita pettorina. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Federico Basile, gli assessori Alessandra Calafiore, Massimiliano Minutoli e Nino Carreri, i Presidenti delle sei Municipalità, il referente comunale dell’indagine Pietro Giglio e il referente nazionale fio.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su quanti senzatetto Maltempo, il Comune avvia il censimento dei danni causati dal ciclone Harry Il Comune di Messina ha avviato un censimento dei danni causati dal ciclone Harry, che ha interessato la provincia jonica. Senza dimora a Messina, il Comune scende in campo per un censimento nazionale Messina partecipa all’indagine Istat sulle persone senza dimora, promossa a livello nazionale dall’Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Jennifer López dona denaro a un senza tetto a Los Angeles: il gesto però fa discutere il web, ecco perché; Emergenza freddo e inclusione sociale, rafforzata la rete di aiuto; La strage invisibile, 414 le persone senza dimora decedute nel 2025 -; La causa sui senzatetto si trasforma in una battaglia sulle definizioni. Senzatetto, «#TuttiContano»: via al censimento Istat di quanti dormono in stradaÈ una strage silenziosa, con 414 persone decedute solo nel 2025. Ma quanti vivono in strada oggi? Per rispondere si terrà il 26, 28 e 29 gennaio 2026 in 14 città metropolitane la Rilevazione sulle per ... msn.com Liratv. . Dormitori per senzatetto, pieni anche i Saveriani Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #caritas #dormitori #saveriani #acquaviva #chiunque #missionari #esperienza #dor - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.