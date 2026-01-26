Quando si gioca Sinner-Shelton | due possibili fasce orarie tv streaming

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026 si svolgerà mercoledì 28 gennaio, per completare i quarti di finale del singolare maschile. Sono previste due possibili fasce orarie, disponibili su tv e streaming. L’incontro rappresenta un momento importante del torneo, con la certezza di offrire un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di tennis.

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di completare i quarti di finale mercoledì 28 gennaio, quando Jannik Sinner, accreditato della seconda testa di serie, affronterà lo statunitense Ben Shelton, numero 8 del seeding. Il match tra Sinner e Shelton andrà in scena certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro potrebbe disputarsi nella sessione diurna (dall’1.30 ora italiana oppure non prima delle 3.30 ora italiana), o in quella serale (non prima delle 9.00 ora italiana oppure a seguire). La diretta tv del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

