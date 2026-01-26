Quando si gioca Musetti-Djokovic | due possibili fasce orarie tv streaming

Mercoledì 28 gennaio, nella seconda giornata dei quarti di finale degli Australian Open 2026, si sfideranno Lorenzo Musetti e Novak Djokovic nel tabellone di singolare maschile. La partita potrebbe essere trasmessa in due fasce orarie, disponibili sia in diretta televisiva sia in streaming. Di seguito, le informazioni utili per seguire l’incontro, compresi orari e piattaforme di visione.

Nella seconda giornata riservata ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis, quella di mercoledì 28 gennaio, si affronteranno l' azzurro Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic. Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena, ma l' ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: il match potrebbe disputarsi nella sessione diurna (dall'1.30 ora italiana oppure non prima delle 3.30 ora italiana), o in quella serale (non prima delle 9.00 ora italiana oppure a seguire). La diretta tv del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell'incontro dell'italiana sarà assicurata da OA Sport.

Quando si gioca Musetti-Djokovic agli Australian Open, in palio il numero 3 ATP: orario e dove vederla in TVL'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ai quarti degli Australian Open 2026 si terrà mercoledì 28 gennaio.

Quando si gioca Musetti-Djokovic agli Australian Open, in palio il numero 3 ATP: orario e dove vederla in TVEurosport ha i diritti TV degli Australian Open. Diritti in esclusiva. Musetti-Djokovic non è da meno e non sarà visibile in chiaro, ma lo sarà per tutti gli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, ... fanpage.it

Musetti prossima partita agli Australian Open 2026: quando e dove vederla in tvLorenzo Musetti continua a scrivere la sua storia agli Australian Open 2026. Per la prima volta in carriera, il carrarino ha conquistato l’accesso ai ... funweek.it

MUSETTI AI QUARTIIIIIIIIII Lorenzo gioca una partita incredibile dall’inizio alla fine, dominando Fritz e vincendo per tre set a zero. Per Lollo prima volta ai quarti di finale degli Australian Open dove incontrerà Djokovic per un posto in semifinale facebook

