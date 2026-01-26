Quando si gioca Musetti-Djokovic agli Australian Open in palio il numero 3 ATP | orario e dove vederla in TV

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ai quarti degli Australian Open 2026 si terrà mercoledì 28 gennaio. La partita assegnerà il numero 3 ATP e rappresenta un passaggio importante nel torneo, con il vincitore che potrebbe affrontare Sinner in semifinale. Di seguito, gli orari e le modalità di visione in TV dell'evento.

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open 2026. L'incontro si giocherà mercoledì 28 gennaio, chi vincerà sfiderà probabilmente Sinner in semifinale. Diretta TV su Eurosport.🔗 Leggi su Fanpage.it

Musetti, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Lorenzo numero 3 al mondo in caso di vittoriaLorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open.

Sinner, quando gioca agli Australian Open contro Gaston? Orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open in una sfida importante.

