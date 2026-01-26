Quando può nevicare a Roma? La combinazione meteorologica che trasforma la Capitale in bianco

La neve a Roma è un fenomeno raro e affascinante, che si verifica solo in circostanze meteorologiche particolari. In media, la città vede nevicare circa dieci volte in un secolo, generalmente durante i mesi più freddi dell'inverno. La sua comparsa, limitata nel tempo, trasforma temporaneamente il paesaggio urbano, regalando momenti insoliti e suggestivi in un contesto solitamente caratterizzato da climi miti.

Vi siete mai immaginati un dicembre a Roma avvolto dal bianco? Nella Capitale la neve è un evento raro, quasi leggendario: in un secolo può comparire appena una decina di volte, trasformando per poche ore la città eterna in uno scenario da cartolina. Pensare a Roma sotto un manto nevoso significa immaginare piazze monumentali, palazzi antichi e strade storiche ricoperte di bianco: uno spettacolo inconsueto che, negli ultimi cento anni, si è verificato solo in occasioni eccezionali. Eppure, per quanto raro, non è impossibile che torni ad accadere.

