Quando la gerarchia viene scambiata per competenza

Quando si progredisce nella gerarchia aziendale, si tende a assumere che le competenze siano automaticamente riconosciute e acquisite. Tuttavia, questa percezione può essere ingannevole, poiché spesso la reale competenza non viene chiaramente definita o verificata. È importante distinguere tra ruolo e capacità, per garantire che la crescita professionale sia supportata da competenze concrete e ben individuate, piuttosto che da semplici titoli o posizioni.

Nelle imprese, più si sale nella gerarchia, più la competenza viene data per scontata. Ma quale competenza, esattamente? Spesso non è specificato. Agisce un principio silenzioso e potentissimo: decide chi ha il ruolo più alto. Il ruolo diventa sinonimo di competenza. Il problema è che salire nella gerarchia non significa restare in contatto con la realtà operativa. Con i clienti. Con gli imprevisti. Con i problemi e le opportunità vive. Anzi, spesso accade il contrario: più aumenta la responsabilità formale, più diminuisce l'esposizione diretta ai fatti. Arrivano report, presentazioni, sintesi.

