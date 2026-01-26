Quando la gerarchia viene scambiata per competenza

Da quotidiano.net 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si progredisce nella gerarchia aziendale, si tende a assumere che le competenze siano automaticamente riconosciute e acquisite. Tuttavia, questa percezione può essere ingannevole, poiché spesso la reale competenza non viene chiaramente definita o verificata. È importante distinguere tra ruolo e capacità, per garantire che la crescita professionale sia supportata da competenze concrete e ben individuate, piuttosto che da semplici titoli o posizioni.

Capizzi * Nelle imprese, più si sale nella gerarchia, più la competenza viene data per scontata. Ma quale competenza, esattamente? Spesso non è specificato. Agisce un principio silenzioso e potentissimo: decide chi ha il ruolo più alto. Il ruolo diventa sinonimo di competenza. Il problema è che salire nella gerarchia non significa restare in contatto con la realtà operativa. Con i clienti. Con gli imprevisti. Con i problemi e le opportunità vive. Anzi, spesso accade il contrario: più aumenta la responsabilità formale, più diminuisce l’esposizione diretta ai fatti. Arrivano report, presentazioni, sintesi.🔗 Leggi su Quotidiano.netImmagine generica

Neonata morta sull’A5, il conducente del furgone: “L’ho scambiata per un cinghiale”. Poi viene fuori tutto, è shockNella serata di sabato 6 dicembre, l’autostrada A5 Torino-Aosta è stata teatro di una tragedia: una neonata di due mesi ha perso la vita in un incidente.

Professioni, Savoca (Ey): "Al revisore viene chiesta maggiore competenza"Il ruolo del revisore sta attraversando una fase di trasformazione, influenzata dall'evoluzione tecnologica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

What Is Unique About Asian Leadership | Samuel Kim

Video What Is Unique About Asian Leadership? | Samuel Kim

Argomenti discussi: Elizabeth Anderson e la giustizia come relazione sociale; La Groenlandia come prezzo dell’alleanza: quando dazi e sicurezza ridisegnano l’Occidente; Italiano: Rispondo sulla gerarchia in porta e come sta Skorupski! Orsolini, Immobile e Dominguez…; Power couple.

quando la gerarchia vienePerché la gerarchia è un dissipatore naturale di conoscenzaOgni livello dell’organigramma filtra, distorce e rallenta il flusso informativo. Il risultato? Decisioni prese su una frazione della realtà ... ilsole24ore.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.