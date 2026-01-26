Il 2025 potrebbe rappresentare una svolta per il settore fotovoltaico in Italia, grazie a un crescente impulso digitale e alle politiche di sostegno. Con oltre 2 milioni di impianti e una potenza di 41,1 gigawatt a settembre, il mercato si sta consolidando. Questo articolo analizza il modello Tabo e il suo ruolo nel favorire la crescita delle energie rinnovabili, contribuendo a un’effettiva transizione energetica nel Paese.

L’ANNO appena cominciato può forse essere quello decisivo per il radicamento del fotovoltaico nel nostro Paese e, dunque, per la realizzazione di una vera transizione energetica? È dai tempi del bonus 110% che si parla di un’Italia in corsa verso le rinnovabili: ma è davvero così? Basta analizzare i numeri: alla fine di settembre 2025 risultavano connessi oltre 2 milioni di impianti fotovoltaici, per una potenza di 41,1 gigawatt. Eppure, se si guarda al segmento più strategico, quello residenziale, ci si accorge che il modello italiano è ancora troppo fragile per sostenere gli obiettivi che l’Ue ci chiede di raggiungere entro il 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando il digitale spinge il solare: il modello Tabo per la crescita dei fotovoltaici

