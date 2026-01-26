Punto e a capo | al Cineteatro Colosseum lo spettacolo di Alfredo Augello ed Elio Buonfantino

Comicità e malinconia in una commedia con un finale tutto da scoprire. Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, lo spettacolo "Punto e a capo" di Alfredo Augello ed Elio Buonfantino. Felice Mastrangeli vuole il divorzio da Sofia perché questa, avendo intrapreso un cammino dedito al volontariato e a incontri di preghiera continui, gli avrebbe tolto le necessarie attenzioni di moglie.Felice, non accettando tutto ciò, in un momento di sconforto esprime con forza il desiderio di cambiare vita e famiglia.La sua richiesta verrà inaspettatamente accolta per cui si ritroverà, in men che non si dica, catapultato in una nuova famiglia tremendamente diversa da quella a cui era abituato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

