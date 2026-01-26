Puntata Falsissimo 26 gennaio | cosa succede dopo il ricorso di Signorini

Nella puntata di Falsissimo del 26 gennaio, si analizzano le implicazioni del ricorso presentato da Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona. La decisione ha avuto ripercussioni dirette sulla programmazione e sul contenuto della trasmissione, evidenziando come le vicende legali possano influenzare le dinamiche televisive. Di seguito, un approfondimento sulle conseguenze di questa scelta e sulle prossime tappe.

Il ricorso presentato da Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona produce effetti immediati sulla programmazione di Falsissimo. La puntata prevista per lunedì 26 gennaio non dovrebbe andare in onda dopo la decisione del Tribunale civile di Milano, che ha accolto l’istanza cautelare avanzata dai legali del giornalista e conduttore del Grande Fratello. Cosa prevede l’ordinanza contro Fabrizio Corona. Fabrizio Corona (Ansa). Il giudice Roberto Pertile ha disposto un provvedimento di inibitoria urgente nei confronti di Corona. L’ordinanza impone la rimozione immediata da social network e piattaforme di hosting di tutti i contenuti — video, audio e testi — riferiti a Signorini e vieta qualsiasi ulteriore pubblicazione o diffusione di materiale ritenuto lesivo della reputazione, dell’immagine e della riservatezza del ricorrente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il giudice Roberto Gentile ha disposto il blocco della puntata di Falsissimo del 26 gennaio, in relazione al caso che coinvolge Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona è stato fermato dal giudice, con un’ordinanza che impone di rimuovere i contenuti già pubblicati.

