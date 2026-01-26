Psychedelia prima edizione del festival al Defrag

Psychedelia, prima edizione del festival organizzato da Crush Collettiva al Defrag, esplora i mondi delle esperienze alterate di coscienza, dallo sciamanesimo alle pratiche psicotrope. L’evento offre uno sguardo approfondito su temi legati alle percezioni e alle culture spirituali, promuovendo un dialogo informato e rispettoso. Un’occasione per conoscere e riflettere su aspetti spesso poco discussi, in un contesto dedicato alla cultura e alla consapevolezza.

Crush Collettiva presenta “Psychedelia - dagli stati alterati di coscienza allo sciamanesimo, dalle allucinazioni alle pratiche psicotrope”. Si tratta della prima edizione del festival focalizzato sul mondo della psichedelia con un approccio ad ampio spettro, attraverso le lenti dell’arte, della letteratura, del fumetto, della musica, dell’antropologia socio-culturale, della storia delle religioni, e delle bio-scienze. Il festival, organizzato dai curatori di Crush Collettiva, l’antropologa socioculturale Eleonora D’Agostino e il grafico, illustratore e musicista Matteo Gabos, si articolerà nelle seguenti aree: Gli scenari citati, infatti, hanno da sempre avuto un grande impatto sulla percezione del mondo da parte di Homo sapiens, come sulle sue riflessioni sulla vita, la morte, e tutto ciò per cui è alla ricerca di risposte: le domande esistenziali e senza (almeno per ora, chissà?) risposta certa da parte dell’universo.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Lucera ospita la prima edizione di Connessioni Fest: cultura, innovazione e territorio al centro del festival Leggi anche: Dopo il successo della prima edizione, torna il festival del vino al centro commerciale Nave de Vero La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: 0 - Mescalina.it. La Lucchese batte 1-0 il Viareggio ed è prima in classifica in solitaria. Decide la rete di Fedato facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.