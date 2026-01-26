Psicologia sui social Michele Mezzanotte | Perché no? La terapia non è solo nella stanza d'analisi

Michele Mezzanotte, psicologo e divulgatore, sottolinea come la psicologia possa essere praticata anche sui social, offrendo spazi di confronto e supporto. In un’epoca in cui le relazioni si spostano online, la presenza di professionisti come lui aiuta a diffondere consapevolezza e a promuovere il benessere psicologico anche fuori dalla classica stanza d’analisi.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.