Psicologia sui social Michele Mezzanotte | Perché no? La terapia non è solo nella stanza d'analisi
Michele Mezzanotte, psicologo e divulgatore, sottolinea come la psicologia possa essere praticata anche sui social, offrendo spazi di confronto e supporto. In un’epoca in cui le relazioni si spostano online, la presenza di professionisti come lui aiuta a diffondere consapevolezza e a promuovere il benessere psicologico anche fuori dalla classica stanza d’analisi.
La terapia non si fa solo nella stanza d'analisi. Fanpage.it ne ha parlato con Michele Mezzanotte, che porta ogni giorno la psicologia sui social, creando spazi di confronto e ascolto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: ‘Splendida cornice’, su Raitre c'è anche lo psicoterapeuta Michele Mezzanotte; Michele Mezzanotte porta Chiedi allo Psy al Teatro Circus di Pescara.
‘Splendida cornice’, su Raitre c'è anche lo psicoterapeuta Michele MezzanotteLo psicoterapeuta di Chieti Michele Mezzanotte sarà presente nella puntata di giovedì 22 gennaio su Raitre di ‘Splendida cornice’, il people show di Geppi Cucciari. chietitoday.it
