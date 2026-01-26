Proteste a Minneapolis contro l’ICE

A Minneapolis si sono svolte nuove manifestazioni contro l’ICE, in seguito alla recente morte di un cittadino americano durante un intervento delle forze federali. Le proteste riflettono un crescente malcontento pubblico riguardo alle operazioni dell’agenzia diimmigrazione e sicurezza. La situazione ha attirato l’attenzione sulla questione dei diritti civili e sulla necessità di un dialogo più approfondito tra le autorità e la comunità locale.

Nuove proteste a Minneapolis contro gli agenti federali dell'ICE, dopo l'uccisione di un altro americano per mano degli agenti. Il presidente Trump difende l'operato dell'ICE. Cresce la rabbia a Minneapolis, dove agenti federali dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) hanno ucciso un'altra persona durante una retata nella stretta voluta dal presidente Donald Trump contro i migranti irregolari. Al centro della vicenda c'è l'Operazione Metro Surge, avviata il 1° dicembre 2025. Si tratta di una vasta azione federale dell'ICE per individuare e arrestare persone sospettate di violazioni delle ll'immigrazione nello Stato del Minnesota.

