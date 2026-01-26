Proogetto Undero o Over di Davide Rocchi

Il progetto Underover di Davide Rocchi sarà presentato il 31 gennaio alle ore 21.00 presso eUROPA tEATRI. La serata prevede due esibizioni dedicate alla danza contemporanea, condotte dal danzatore e coreografo di Parma. Un’opportunità per scoprire il lavoro artistico di Rocchi in un contesto intimo e riservato.

Sabato 31 gennaio alle ore 21.00 eUROPA tEATRI accoglierà nella sua sala teatrale due esibizioni del progetto uNDER oVER, curato dal danzatore e coreografo di Parma, Davide Rocchi. Si inizierà con HOMING con coreografie e danza di Marta Bevilacqua della Compagnia Arearea, una performance che vuole riflettere sul tema della migrazione come attraversamento di tre punti dello spazio e utilizzando, come limguaggio, la danza contemporanea e i suoi elementi gestuali, corporei e musicali. Seguirà, la stessa serata, UN COLPO DI BLU, di Irene Ferrara, danzatrice – classe '97 - della Compagnia Arearea, che con questo spettacolo debutta come coreografa.

