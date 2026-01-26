Pronostico Barcellona-Copenaghen | il sogno si chiude al Camp Nou

Il match tra Barcellona e Copenaghen, in programma mercoledì alle 21 al Camp Nou, chiude l’ottava giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida importante per entrambe le squadre, con la possibilità di consolidare la posizione nel gruppo. In questo articolo si analizzeranno le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni utili per seguire l’incontro.

Barcellona-Copenaghen è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Al nono posto in classifica, quindi al momento fuori dalle prime otto e quindi con la possibilità di giocare il playoff. Ma il Barcellona, vincendo contro il Copenaghen, potrebbe anche rientrare tra le prime otto. O attraverso la differenza reti – complicato – oppure se qualcuna che sta davanti non fa risultato pieno. In ogni caso, i catalani, non possono avere rimpianti alla fine di questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

