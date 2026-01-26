Pronostico Atletico Madrid-Bodø Glimt | in casa non passa nessuno

L’ottava giornata della fase a gironi di Champions League propone la sfida tra Atletico Madrid e BodøGlimt. La partita si svolge mercoledì alle 21, con la possibilità di seguire la diretta televisiva. Analizzeremo le probabili formazioni e il pronostico, considerando le caratteristiche delle due squadre e il rendimento casalingo dell’Atletico Madrid, noto per la solidità in casa.

Atletico Madrid-BodøGlimt è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro le squadre norvegesi, l’Atletico Madrid ha vinto le ultime sei partite giocate. E siccome gli uomini di Simeone, hanno ancora minime speranze di entrare tra le prime otto della manifestazione, e vedendo pure quello che è il cammino in casa dei Colchoneros, intatto in questa stagione, crediamo fortemente che la partita in questione sia abbastanza indirizzata. Pronostico Atletico Madrid-BodøGlimt: in casa non passa nessuno (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

