L'incontro tra Athletic Bilbao e Sporting CP, in programma mercoledì alle 21, rappresenta un'importante occasione nella fase a gironi di Champions League. Si tratta dell'ultima partita utile per entrambe le squadre in vista dei playoff. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostici e informazioni sulla diretta tv per seguire l'evento.

Athletic Bilbao-Sporting CP è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il fatto che l’Athletic Bilbao, dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, ci abbia rimesso le penne contro il Siviglia nella Liga, dimostra come i baschi abbiano pensato soprattutto alla gara di Champions League in programma martedì sera. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché dopo la bella vittoria a Bergamo, i biancorossi hanno la possibilità, battendo uno Sporting già sicuro di essere dentro i playoff e con pochissime possibilità di entrare tra le prime otto, di prendersi una posto nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Sporting CP: ultimo colpo per i playoff

