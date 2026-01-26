Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione, il Valsanterno ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Valsetta Lagaro, risultato 1-3. La partita, giocata sabato al ‘Foresti’ di Vado, ha consolidato la posizione della capolista in vetta alla classifica, mantenendo un vantaggio di otto punti sulle inseguitrici. La sfida ha dimostrato equilibrio e impegno tra le due squadre, offrendo un incontro ricco di spunti sportivi.

Gol e spettacolo nella quarta di ritorno del campionato di Promozione. Il big match è andato in scena sabato, in anticipo, sul campo del Valsetta Lagaro, seconda della classe che ospitava la capolista Valsanterno: al ‘Foresti’ di Vado è terminata 1-3 per la formazione ospite, con il team valligiano che, grazie a questo successo, si trova ora in vetta alla classifica con ben otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Prima inseguitrice che non è più il Valsetta, ma la Centese che, grazie al successo casalingo per 2-1 contro il Masi Torello Voghiera, si trova al secondo posto. Restando nella zona playoff, in quarta posizione, a -3 dal Valsetta, è salito il Casumaro, che ha regolato 2-0 il Bentivoglio mentre il Faro Gaggio – quinto – non è riuscito ad andare oltre il pareggio casalingo a reti bianche contro la penultima della classe Granamica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE. Solo un pari per il Faro Gaggio

Promozione, i recuperi. Il Faro Gaggio ospita la capolista Valsanterno. Felsina, c'è Casumaro

PROMOZIONE. Pari pirotecnico fra Felsina e Gaggio. Il Granamica va ko

