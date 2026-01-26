Progetti su misura per i più fragili | il modello riminese di co-progettazione sociale

Da riminitoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il modello riminese di co-progettazione sociale si distingue per l’attenzione rivolta alle persone più fragili. Attraverso il Piano di zona per la salute e il benessere sociale, il Comune di Rimini collabora con numerose realtà del terzo settore, sviluppando progetti su misura che rispondono alle diverse esigenze della comunità. Questa metodologia mira a favorire un intervento efficace e partecipato, promuovendo inclusione e sostegno concreto per le fasce più vulnerabili.

Confermati per il 2026 i progetti Parkinson, Allenamento al lavoro e orientamento, realizzati con il terzo settore. Interventi mirati per autonomia, benessere e inclusione sociale Una galassia di interventi e azioni mirate che vengono rinnovate annualmente, come il progetto “Parkinson”, iniziativa dedicata alle persone affette da questa malattia e ai loro caregiver, inserita nella programmazione socio-sanitaria del Distretto di Rimini per l’anno 2026. Il progetto ha l’obiettivo di rispondere in modo concreto e personalizzato ai bisogni delle persone con Parkinson, favorendo il mantenimento dell’autonomia personale, il benessere psicofisico e la piena partecipazione alla vita sociale.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

“Trasporto sociale”: il Comune prepara un servizio navetta per i cittadini più fragiliIl Comune di Lecce ha avviato un progetto sperimentale di trasporto sociale dedicato alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini con disabilità.

Fondazione Cassa: bilancio. Impegno verso i più fragili. Già pronti i progetti 2026La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta il bilancio 2023, evidenziando il suo continuo impegno verso i territori e le persone più fragili.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Pensiero Imprudente: il Progetto di Vita come un vestito su misura confezionato da un sarto; Commercio: inaugurato in via Contrari 14 a Ferrara 'Redo Home', progetto di arredamento e design nel cuore della città; I grandi progetti trainano la crescita di Lago; In un ex opificio tra laccature ad effetto e trasparenze.

Loccioni: «Vincono i progetti su misura. E chi sa cogliere opportunità»Loccioni, fondata nel 1968, oltre 100 milioni di euro di fatturato, 450 collaboratori, età media 32 anni. L’impresa realizza soluzioni su misura di test e controllo qualità per clienti internazionali. corriereadriatico.it

Neet, torna il bando di Fondazione Cr Firenze per progetti su misuraFirenze, 2 settembre 2024 - Superare il senso di sfiducia in sé stessi, acquisire le conoscenze tecniche utili per essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro, poter mettersi alla prova con ... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.