Progetti su misura per i più fragili | il modello riminese di co-progettazione sociale

Il modello riminese di co-progettazione sociale si distingue per l’attenzione rivolta alle persone più fragili. Attraverso il Piano di zona per la salute e il benessere sociale, il Comune di Rimini collabora con numerose realtà del terzo settore, sviluppando progetti su misura che rispondono alle diverse esigenze della comunità. Questa metodologia mira a favorire un intervento efficace e partecipato, promuovendo inclusione e sostegno concreto per le fasce più vulnerabili.

Confermati per il 2026 i progetti Parkinson, Allenamento al lavoro e orientamento, realizzati con il terzo settore. Interventi mirati per autonomia, benessere e inclusione sociale Una galassia di interventi e azioni mirate che vengono rinnovate annualmente, come il progetto “Parkinson”, iniziativa dedicata alle persone affette da questa malattia e ai loro caregiver, inserita nella programmazione socio-sanitaria del Distretto di Rimini per l’anno 2026. Il progetto ha l’obiettivo di rispondere in modo concreto e personalizzato ai bisogni delle persone con Parkinson, favorendo il mantenimento dell’autonomia personale, il benessere psicofisico e la piena partecipazione alla vita sociale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

“Trasporto sociale”: il Comune prepara un servizio navetta per i cittadini più fragiliIl Comune di Lecce ha avviato un progetto sperimentale di trasporto sociale dedicato alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini con disabilità.

Fondazione Cassa: bilancio. Impegno verso i più fragili. Già pronti i progetti 2026La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta il bilancio 2023, evidenziando il suo continuo impegno verso i territori e le persone più fragili.

