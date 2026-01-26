Prius ok all’avvio delle attività di progettazione degli interventi | interventi per 22 milioni di euro

La Giunta comunale ha dato il via libera alla fase di progettazione degli interventi finanziati dal programma Prius, dedicato alla rigenerazione urbana sostenibile. Per questa iniziativa, sono stati stanziati circa 22 milioni di euro. La delibera approvata rappresenta il primo passo verso interventi concreti per migliorare il patrimonio urbano e promuovere uno sviluppo più sostenibile nel territorio.

La Giunta, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella ha approvato la delibera per il via libera all'avvio delle attività di progettazione degli interventi finanziati con il programma Prius (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile). "Con queste ulteriori risorse pari a 22 milioni di euro complessivi – spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco delegato ai Prius Francesco De Pierro – porteremo a termine l'opera di trasformazione e miglioramento della Città. Abbiamo definito gli obiettivi strategici nel Documento strategico e interverremo sul rafforzamento delle aree green e sul miglioramento della vivibilità nei quartieri.

