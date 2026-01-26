Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake cancellato al 99%?

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo potrebbe essere stato cancellato al 99%. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, alimentando dubbi sulla possibilità di vedere il progetto completato. In assenza di comunicazioni ufficiali, resta da capire quale sarà il futuro di questa attesa rivisitazione del titolo classico.

Un leak accende l’allarme tra i fan Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione, ma non nel modo che i fan speravano. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una voce pesante, quasi impossibile da digerire: il progetto sarebbe stato cancellato quando era praticamente completo, addirittura “al 99%”. Un rumor che, se fosse vero, trasformerebbe uno dei remake più attesi degli ultimi anni in uno dei casi più discussi e controversi del settore. L’idea che un gioco così vicino alla fine possa essere fermato a un passo dal traguardo suona assurda, ma la sensazione è che la situazione non sia così semplice. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Argomenti discussi: Il team di Prince of Persia Remake commenta la cancellazione: 'non ci stiamo allontanando dal franchise'; Ubisoft annuncia ufficialmente la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake; Prince of Persia Remake è stato cancellato, e non solo; Prima che fosse cancellato, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake era stato rimandato a fine marzo.

