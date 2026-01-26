Nel match tra Seravezza e Montevarchi, l'Aquila ottiene un pareggio importante, sfatando un tabù. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, grazie a un gol di Tommasini che ha pareggiato le condizioni della gara. La formazione del Seravezza si è schierata con un 4-3-3, mostrando una buona organizzazione in campo. Questo risultato rappresenta un passo avanti per il Montevarchi in trasferta.

seravezza 1 montevarchi 1 SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Bajic, Mannelli; Bedini (40’ st Della Riva), Muhic, Fabri; Mosti (33’ st Sava), Fontanarosa (33’ st Vanzulli), Lepri (10’ st Camarlinghi, 47’ st Pani). (Azioni, Cini, M. Tognoni, Fiore). All. Masitto. MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly (40’ st Bigazzi); Kondaj, Galeota, Nannini (4’ st Bassano), Mattei (21’ st Boncompagni), Menchetti (4’ st Lovari); Bocci (21’ st Tommasini), F. Mencagli. (Failli, Galastri, Cocci, Rosini). All. Marmorini. Arbitro: Carrisi di Padova (Carraretto-Cappellaro). Reti: 42’ pt Fabri; 26’ st Tommasini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo punto della storia per il Montevarchi in casa del Seravezza. L’Aquila sfata un tabù. Tommasini firma il pari

Serie D: i due, entrambi ex Seravezza, guardano con fiducia alla prossima trasferta del Montevarchi. "Sarà dura ma noi siamo pronti». Coly e Bocci lanciano le quotazioni dell’AquilaDue ex giocatori di Seravezza, Coly e Bocci, sono fiduciosi in vista della prossima trasferta del Montevarchi a Seravezza.

Aquila Montevarchi-Prato. Bicchiere mezzo pieno in casa rossoblùL'incontro tra Aquila Montevarchi e Prato si è concluso con un pareggio senza reti, segnando la fine del girone d'andata per la squadra rossoblù guidata da Simone Marmorini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Riepilogo UEFA Futsal EURO 2026 di domenica, Giornata 2: Croazia - Georgia 2-2, Francia - Lettonia 5-0, Armenia - Cechia 5-4, Ucraina - Lituania 4-1; Allianz Milano, vittoria dolce e pesante: la Lube cade 3-1 all’Allianz Cloud; Incyte ridisegna il proprio modello per una crescita multi-asset. #JPM26; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia.

Champions, avversarie Juve: Pafos e Bodo nella storia, arriva il primo puntoStorico primo punto per il Pafos di David Luiz che esce indenne da Atene dopo lo 0-0 in casa dell'Olympiakos. La squadra cipriota resiste per trequarti di gara in dieci uomini, complice il rosso ... tuttosport.com

Il primo bacio della storia? Risale a 4.500 anni fa in Mesopotamia. Cosa hanno scoperto gli archeologiÈ il gesto romantico per eccellenza e ha ispirato quadri, scene epiche di film, fotografie e infinite altre opere d’arte. Ma qual è stato primo bacio della storia? Quello documentato per la prima ... quotidiano.net

Finisce 1-1 all’Olimpico, prendiamo il primo punto da un Big match dopo aver dominato per 90 minuti. Commenti a caldo #roma #asroma #dajeroma #seriea #bigmatch - facebook.com facebook

Lepas ha inaugurato a Giacarta il suo primo punto vendita. Il marchio, che ha debuttato nel 2025, arriverà in Italia a giugno #ANSAmotori #ANSA x.com