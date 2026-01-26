Prima pagina Tuttosport | Pellegrini! De Winter non basta | Milan stop gioia Roma

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, si analizzano le ultime novità del calcio italiano, con particolare attenzione alle partite di Milan e Roma. La vittoria della Roma contro De Winter e la prestazione di Pellegrini sono al centro delle discussioni, mentre il Milan si ferma. La rassegna stampa offre aggiornamenti su mercato e risultati recenti, fornendo un quadro completo delle principali notizie del giorno.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al rotondo successo, 3-0, della Juventus di Luciano Spalletti sul Napoli di Antonio Conte nel big match della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium. Gol di Jonathan David nel primo tempo; quindi, nella ripresa, le reti di Kenan Yildiz e Filip Kostic a certificare il dominio bianconero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Pellegrini! De Winter non basta: Milan stop, gioia Roma” Prima pagina Tuttosport, Allegri: “Milan quarto? Non mi basta”Nella prima pagina di Tuttosport del 2 gennaio 2026, Allegri esprime la sua opinione sul posizionamento del Milan in classifica, sottolineando che il quarto posto non rappresenta ancora il traguardo desiderato. Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De WinterRoma e Milan si sono affrontate all'Olimpico in un match terminato 1-1. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: PRIMA PAGINA - TuttoSport : Bianconero bollente; Spalletti vince in Champions League, Tuttosport in apertura: La Juve chiama il G8; Bianconero bollente; Tuttosport – Pari a Roma importante tiene lontani loro e il Napoli Milan in piedi per Maignan. Festa Juve, Napoli battuto 3-0. Tuttosport in prima pagina: Bianconero bollenteBianconero bollente. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul successo conquistato. tuttomercatoweb.com Tuttosport in prima pagina: Allegri perde già Fullkrug: frattura al piedeAllegri perde già Fullkrug: frattura al piede: titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che spiega che il centravanti tedesco, durante l'ultima partita ... milannews.it +++ LATINA OGGI - LA PRIMA PAGINA DI OGGI +++ www.latinaoggi.eu - facebook.com facebook La prima pagina del 26 gennaio 2026 #ASRoma #RomaMilan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.