Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan stoppato | Allegri avanti pari su rigore

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, propone un aggiornamento sulla sfida del Milan, che si conclude con un pareggio su rigore. La notizia evidenzia il momento di equilibrio e le recenti dinamiche del calcio italiano, con particolare attenzione alle vicende del club rossonero e alle strategie di Allegri. Un approfondimento che offre uno sguardo chiaro e preciso sulle principali tematiche del calcio nazionale.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Napoli, uno dei due big match della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: all'Allianz Stadium netta vittoria, 3-0, dei bianconeri di Luciano Spalletti contro gli azzurri di Antonio Conte. Reti di Jonathan David, Kenan Yildiz e Filip Kostic: la 'Vecchia Signora' accorcia le distanze sulla zona Champions in classifica, il Napoli scivola a - 9 dall'Inter capolista.

