La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, offre una panoramica sulla sfida tra Milan e Atalanta. Dopo un inizio promettente di De Winter, l'incontro si conclude con un pareggio, rallentando le ambizioni dei rossoneri. La rassegna stampa analizza le ultime novità su mercato, allenatori e le prospettive delle squadre italiane in questa fase della stagione.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il responso è che fa festa l'Inter di Cristian Chivu: sono 5, ora, i punti di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, che non va oltre un pareggio (1-1) allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Rossoneri avanti con Koni De Winter, poi raggiunti dal rigore di Lorenzo Pellegrini. Giallorossi al terzo posto, a quota 43 punti, insieme al Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Gasp rallenta il Milan: De Winter illude Allegri, poi il pari”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Pari Milan: Laurienté gela Allegri, rimonta Sassuolo”La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi si concentra sul pareggio del Milan, con Laurienté che sorprende Allegri, e sulla rimonta del Sassuolo.

Prima pagina Corriere dello Sport: “De Rossi spaventa Allegri, frenata Milan. Chivu è solo”Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, si segnalano le tensioni tra De Rossi e Allegri, influenzando le strategie del Milan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa; CORRIERE DELLA SERA * 21/01/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa.

La Juve stende il Napoli. Il Corriere dello Sport in prima pagina: Ride LucioRide Lucio. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul successo conquistato dalla Juventus nello scontro. tuttomercatoweb.com

Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan, il Corriere dello Sport titola: SpareggioneSpareggione: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Domenica Champions: super incroci tra. tuttomercatoweb.com

+++ LATINA OGGI - LA PRIMA PAGINA DI OGGI +++ www.latinaoggi.eu - facebook.com facebook

La prima pagina del 26 gennaio 2026 #ASRoma #RomaMilan x.com