Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, noto come PSV, varia nel tempo in base alle dinamiche di mercato. Al 26 gennaio 2026, il valore attuale si aggira intorno a 0,427 €Smc, equivalenti a circa 45 €MWh. Conoscere l’andamento del prezzo PSV è importante per aziende e consumatori che operano nel settore energetico, offrendo un quadro aggiornato sulle condizioni di mercato e sulle tendenze attuali.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 26 Gennaio 2026, si attesta a circa 0,427 €Smc (pari a 45 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e viene monitorato quotidianamente da operatori, aziende e consumatori per valutare le dinamiche di mercato e le prospettive sui costi energetici. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato minimi intorno a 0,285 €Smc (pari a 30 €MWh) nei primi giorni di Gennaio, il prezzo ha registrato una crescita costante, superando la soglia di 0,380 €Smc (40 €MWh) a partire dal 18 Gennaio 2026 e raggiungendo oggi il massimo mensile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

