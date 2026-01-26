Si avvicinano nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette in Italia. Dopo la prima fase annunciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si prevede una seconda serie di incrementi che interesserà vari marchi noti. Questa ripresa dei rincari potrebbe influire sui consumatori, che dovranno confrontarsi con costi maggiori per i loro prodotti abituali. Ecco cosa sapere sui marchi coinvolti e le tempistiche previste.

Gli italiani devono prepararsi a un nuovo rincaro per le sigarette. Dopo la prima tranche di aumenti comunicata dieci giorni fa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è prevista una seconda ondata di incrementi che riguarderà diversi marchi noti. Tra quelli interessati ci sono le Camel, il cui prezzo dovrebbe salire di 30 centesimi, portando un pacchetto di Camel Blue da 20 sigarette a 6,30 euro. L’aumento è la conseguenza dell’incremento delle accise sui prodotti del tabacco, introdotto dall’ultima legge di bilancio del governo Meloni. Nelle prossime settimane tutti i tabaccai riceveranno le nuove tariffe ufficiali, che riguarderanno progressivamente tutti i marchi presenti sul mercato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Prezzi sigarette, in arrivo nuovi aumenti: quali sono i marchi interessati

Approfondimenti su prezzi sigarette

Nel 2026 sono previsti nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette, con una seconda ondata di rincari che interesserà diversi marchi.

A partire da martedì, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, interessando diversi marchi con variazioni che saranno presto ufficializzate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su prezzi sigarette

Argomenti discussi: Sigarette, dalla manovra arriva il primo aumento: fino a 30 centesimi in più a pacchetto; Aumento sigarette fino a 30 cent a pacchetto, le più care costano 6,80 euro; Sigarette più care: ecco tutti i rincari; Sigarette, in arrivo la seconda tranche di rincari da 30 centesimi.

Prezzi sigarette 2026, in arrivo nuovi aumenti: quali sono i marchi interessatiÈ in arrivo una seconda ondata di rincari per le sigarette. La prima tranche ha riguardato più di ottanta marchi, colpiti dall'aumento dell accise disposto ... fanpage.it

Sigarette, la campagna per aumentare il prezzo di 5 euro a pacchetto: obiettivo raccogliere 50mila firmeLa battaglia contro il tabagismo in Italia segna un primo, importante traguardo. In sole 24 ore, oltre 8mila cittadini hanno sottoscritto la proposta di legge d'iniziativa popolare che ... leggo.it

Quanto costano le sigarette dopo l'aumento: i nuovi prezzi (ora tocca alle Camel) x.com

Tabacchi: i nuovi prezzi di sigarette, sigari e trinciati. Listino completo degli aumenti di 387 marche - facebook.com facebook