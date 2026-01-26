Prezzi sigarette 2026 in arrivo nuovi aumenti | quali sono i marchi interessati

Nel 2026 sono previsti nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette, con una seconda ondata di rincari che interesserà diversi marchi. La prima fase aveva coinvolto oltre ottanta prodotti, a seguito delle recenti modifiche alle accise approvate con la manovra finanziaria. Questi cambiamenti influenzeranno il mercato e i consumatori, che dovranno confrontarsi con un incremento dei costi delle principali marche di sigarette.

È in arrivo una seconda ondata di rincari per le sigarette. La prima tranche ha riguardato più di ottanta marchi, colpiti dall'aumento dell accise disposto dall'ultima manovra. Tra gli aumenti attesi nei prossimi giorni ci sono le Camel: un pacchetto di Camel Blue passerà dagli attuali 6,00 euro a 6,30.

