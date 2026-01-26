Presto situazione drammatica Fiorello l’annuncio sul maltempo in Sicilia

Durante l’ultima puntata di La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha affrontato la grave situazione in Sicilia, recentemente colpita dal ciclone Harry. Con un tono sobrio, l’artista ha voluto evidenziare l’emergenza e l’importanza di un intervento tempestivo, lasciando da parte il suo stile più leggero. Questo intervento si inserisce in un momento di attenzione crescente verso i territori colpiti dal maltempo nel sud Italia.

Fiorello è tornato al centro dell'attenzione con l'ultima puntata di La Pennicanza. Ma nella trasmissione andata in onda il 26 gennaio su Rai Radio2, lo showman ha scelto di aprire il programma mettendo da parte la leggerezza per lanciare un appello sulla situazione in Sicilia, duramente colpita dal ciclone Harry. Un avvio inusuale, che ha immediatamente spostato l'attenzione su un'emergenza spesso relegata ai margini del racconto mediatico. «È una tragedia sottostimata, i media ne parlano pochissimo e la situazione è davvero drammatica», ha detto Fiorello, sottolineando come i danni rischino di avere conseguenze pesantissime anche sul futuro economico dell'isola.

