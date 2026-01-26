Presidio pro Città 30 in via Azzurra Lepore | I limiti torneranno a breve

Questa sera si è svolto un presidio in via Azzurra, dedicato alla Città 30. Lepore ha annunciato che i limiti di velocità torneranno a breve, in risposta alle richieste di sicurezza dei residenti. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi per garantire maggiore tutela nel tratto diventato simbolo delle richieste di sicurezza stradale.

Si è tenuto stasera un presidio per la Città 30 in via Azzurra, nel tratto che negli anni è diventato uno dei simboli delle richieste di maggiore sicurezza dopo l’investimento della piccola Margherita, travolta in bici qui nel 2021, episodio che accese mobilitazioni e appelli per strade più sicure e limiti a 30 chilometri orari. Dozzine di cittadini, residenti e ciclisti si sono ritrovati all’altezza dell’attraversamento pedonale dove avvenne l'incidente, per chiedere il ritorno del limite ridotto e nuovi interventi di moderazione del traffico. "Torniamo qui dove tutto è iniziato" afferma Sara Poluzzi del Comitato Bologna 30.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Bologna Città 30, 100 persone al presidio in via Azzurra. Lepore: “Non arretriamo, vogliamo continuare a salvare vite”

Città 30, si va avanti. Lepore: "Niente ricorso. Indicheremo i limiti strada per strada"

Argomenti discussi: Città 30, le difficoltà dopo il Tar. Campaniello frena sui tempi: Dura chiudere in poche settimane; Città 30, cosa succede ora: la roadmap del Comune. Ordinanze a tappe; Israele e Palestina. Un abbraccio per la pace.

