Presidio pro Città 30 in via Azzurra Lepore | I limiti torneranno a breve

Questa sera si è svolto un presidio in via Azzurra, dedicato alla Città 30. Lepore ha annunciato che i limiti di velocità torneranno a breve, in risposta alle richieste di sicurezza dei residenti. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi per garantire maggiore tutela nel tratto diventato simbolo delle richieste di sicurezza stradale.

Si è tenuto stasera un presidio per la Città 30 in via Azzurra, nel tratto che negli anni è diventato uno dei simboli delle richieste di maggiore sicurezza dopo l’investimento della piccola Margherita, travolta in bici qui nel 2021, episodio che accese mobilitazioni e appelli per strade più sicure e limiti a 30 chilometri orari. Dozzine di cittadini, residenti e ciclisti si sono ritrovati all’altezza dell’attraversamento pedonale dove avvenne l'incidente, per chiedere il ritorno del limite ridotto e nuovi interventi di moderazione del traffico. "Torniamo qui dove tutto è iniziato" afferma Sara Poluzzi del Comitato Bologna 30.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A Bologna, circa cento persone hanno partecipato a un presidio in via Azzurra per sostenere Bologna Città 30 e i limiti di velocità, nonostante la recente bocciatura della sentenza del Tar.

Bologna conferma l’attuazione della ZTL 30, senza ricorsi.

