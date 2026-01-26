Lo sportello di mediazione interculturale di Fincantieri, gestito dalla Cooperativa Mondo Aperto, rappresenta un punto di riferimento per l’integrazione e la tutela dei diritti dei migranti. Attivo dal 2022, questo servizio interno favorisce la comunicazione e la collaborazione tra dipendenti di diverse provenienze, contribuendo a un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso delle normative. Recentemente, si è registrato un aumento degli accessi, evidenziando l’importanza di questo presidio.

Lo sportello di mediazione interculturale, interno a Fincantieri e gestito dalla Cooperativa Mondo Aperto, dal 2022 è presidio di integrazione, legalità e collaborazione all’interno del luogo di lavoro. Il trend in forte crescita ha fatto segnare +42% degli accessi nel 2024, a cui si è aggiunto un ulteriore +24% nel 2025, un dato che sancisce il grande successo del modello spezzino. Al suo interno, mediatori interculturali madrelingua con esperienza pluriennale svolgono compiti di facilitazione alla comunicazione e all’orientamento ai diversi servizi del territorio per tutti i lavoratori stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presidio di integrazione. Boom di accessi allo sportello migranti aperto in Fincantieri

Fascicolo digitale, boom di accessi ma dati incompleti: il MIM annuncia l’integrazione automatica con i contratti entro la primavera 2026Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l'integrazione automatica dei dati contrattuali nel fascicolo digitale, prevista entro la primavera 2026.

Ribaltamento a mare Fincantieri: sindacalista licenziato, sciopero e presidioLa Rcm, azienda impegnata nel settore edile e partner di Fincantieri per il ribaltamento a mare, ha licenziato il rappresentante sindacale della Fillea Cgil.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Presidio di integrazione. Boom di accessi allo sportello migranti aperto in Fincantieri; Il boom delle auto cinesi: in un anno +336% di vendite. I sindacati: un disastro per la nostra industria.

Frattini, cassa integrazione fino a giugno 2012Avrebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2011, ma è stata prolungata. Alcuni lavoratori riusciranno così ad arrivare alla pensione, ma non tutti. Presidio permanente dal 2009. Arrivati al loro secondo ... bergamonews.it

Il sindaco Gianni Fogliato scrive a Questore e Prefetto: “Necessaria per un’efficace integrazione dei servizi e un importante presidio di sicurezza” - facebook.com facebook