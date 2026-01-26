Presidio di integrazione Boom di accessi allo sportello migranti aperto in Fincantieri
Lo sportello di mediazione interculturale di Fincantieri, gestito dalla Cooperativa Mondo Aperto, rappresenta un punto di riferimento per l’integrazione e la tutela dei diritti dei migranti. Attivo dal 2022, questo servizio interno favorisce la comunicazione e la collaborazione tra dipendenti di diverse provenienze, contribuendo a un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso delle normative. Recentemente, si è registrato un aumento degli accessi, evidenziando l’importanza di questo presidio.
Lo sportello di mediazione interculturale, interno a Fincantieri e gestito dalla Cooperativa Mondo Aperto, dal 2022 è presidio di integrazione, legalità e collaborazione all’interno del luogo di lavoro. Il trend in forte crescita ha fatto segnare +42% degli accessi nel 2024, a cui si è aggiunto un ulteriore +24% nel 2025, un dato che sancisce il grande successo del modello spezzino. Al suo interno, mediatori interculturali madrelingua con esperienza pluriennale svolgono compiti di facilitazione alla comunicazione e all’orientamento ai diversi servizi del territorio per tutti i lavoratori stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
