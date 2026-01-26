Presentazione libro I deliri di Parthenope

“I deliri di Parthenope” è una raccolta di racconti che esplora le vite di personaggi spesso emarginati, tra prostitute, senzatetto, alcolizzati, persone con disagio psichico o autismo, e altri individui in condizioni di vulnerabilità. Attraverso narrazioni rispettose e autentiche, il libro offre uno sguardo sulle esperienze di chi vive ai margini della società, promuovendo comprensione e riflessione.

Segue il filone dell'inquietantismo improntato sulla canzone via del campo di F.De André, celebre la.

