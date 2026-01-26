Premio Zamberletti l' eredità della Protezione Civile
Il Premio Zamberletti riconosce l'importanza della Protezione Civile e della prevenzione delle emergenze. La sua eredità si basa su un approccio che integra previsione, coordinamento e il ruolo fondamentale del volontariato. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno nel migliorare la gestione delle emergenze e nel valorizzare il contributo delle comunità.
AGI - Zamberletti aveva un'idea delle emergenze. Ed era un concetto che spaziava dalla previsione al coordinamento delle operazioni, senza trascurare il valore del volontariato. E da quella visione è nata la protezione civile in Italia, che si è forgiata su catastrofi immani, come il terremoto del Friuli e poi quello dell' Irpinia, ma che non avrebbe mai potuto superare i momenti contingenti, se alla base non ci fosse stata quell'idea solida. È da lì che nasce il Premio Nazionale Giuseppe Zamberletti, conferito questo pomeriggio presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma per onorare il padre fondatore di un sistema che oggi è punto di riferimento in tutta Europa. 🔗 Leggi su Agi.it
L’eredità di Zamberletti vola a Roma: consegnato il primo Premio Nazionale intitolato al padre della Protezione CivileNella sede del Dipartimento la cerimonia per i 50 anni dal sisma del Friuli. Il sindaco Galimberti relatore: «Il suo modello di prevenzione è nato dall'esperienza amministrativa a Varese» ... varesenews.it
Roma - Premio Nazionale Giuseppe Zamberletti, riconoscimento al sindaco Rosanna RepoleRoma -& E' stato conferito& questo pomeriggio& il primo& Premio Nazionale Giuseppe Zamberletti& presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma, istituito per rendere omaggio alla figur ... tusinatinitaly.it
È stato davvero emozionante conferire oggi i riconoscimenti della prima edizione del Premio Zamberletti. Abbiamo premiato personalità illustri, corpi e istituzioni capaci di incarnare una visione che continueremo a custodire e a far crescere tutti insieme. facebook
