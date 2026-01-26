Premiamo Talenti la Bcc Terra di Lavoro celebra il merito | Erri De Luca al Teatro Garibaldi

Il valore della conoscenza come bussola per le nuove generazioni e il merito come strumento di riscatto del territorio. È questo il filo conduttore di “Premiamo Talenti”, uno degli appuntamenti più significativi promossi dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17:30 nello storico Teatro Garibaldi. Al centro della serata la consegna di 39 borse di studio “Carlo Romanelli”, destinate a studentesse e studenti meritevoli, nel segno di un impegno che la BCC porta avanti da anni a sostegno della crescita culturale e sociale del territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

