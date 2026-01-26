Il lunedì dedicato allo Spirito Santo ci invita a iniziare la settimana con fiducia e serenità. Con questa preghiera del mattino del 26 gennaio 2026, chiediamo a Dio di infondere in noi speranza, forza e chiarezza, affinché possiamo affrontare gli impegni quotidiani con rinnovata fiducia e apertura alla Sua presenza. Una preghiera semplice per aprire il cuore alla luce dello Spirito.

Il lunedì è il giorno dedicato allo Spirito Santo. Invochiamo oggi la Sua potente presenza con la preghiera del mattino per ricevere luce, forza e nuovi segni di speranza per i nostri impegni. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 26 Gennaio 2026: “Aiutami a vivere nella speranza”

Preghiera del mattino - 26 gennaio 2026

