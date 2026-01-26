Precipitazioni estreme nel Mediterraneo | 500 anni di dati dagli alberi rivelano eventi sempre più intensi

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio pubblicato su Climate of the Past analizza cinque secoli di dati sulle precipitazioni nel Mediterraneo, ottenuti dagli anelli di crescita di alberi secolari. I risultati evidenziano un aumento di eventi piovosi estremi e periodi di siccità prolungata negli ultimi decenni. Questa ricerca fornisce importanti indicazioni sulle tendenze climatiche nella regione, contribuendo alla comprensione dei cambiamenti ambientali e delle loro implicazioni.

Uno studio spagnolo pubblicato su Climate of the Past utilizza gli anelli di crescita di alberi secolari per analizzare cinque secoli di precipitazioni nella regione mediterranea: negli ultimi decenni si osserva un aumento degli eventi piovosi estremi e dei periodi di siccità prolungata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

?? Meno pioggia, ma eventi più intensi: i dati di Meteo POP confermano lo studio dell’Università di PisaI dati di Meteo POP, confermati da uno studio dell’Università di Pisa, evidenziano un cambiamento nel regime delle precipitazioni: le piogge sono meno frequenti, ma gli eventi meteorologici risultano più intensi.

Leggi anche: Emilia-Romagna, cinque eventi di piogge estreme in poco più di due anni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Previsioni meteo: settimana di burrasche con scirocco a 100 chilometri orari e mareggiate; Torna il maltempo, da lunedì ciclone con Scirocco e nubifragi: previsioni meteo; Meteo Sardegna, ciclone con maltempo estremo in arrivo da domenica sera.

precipitazioni estreme nel mediterraneoUn ciclone mediterraneo sta per abbattersi in Italia: quali sono le regioni più esposteDal 18 gennaio con un peggioramento previsto per il 19 gennaio con nubifragi, venti di burrasca fino a 100 km/h, mareggiate e nevicate ... lasicilia.it

precipitazioni estreme nel mediterraneoMeteo, ciclone mediterraneo in arrivo: rischio nubifragi, neve a bassa quota e allerta vento. Ecco quando arriva e doveMeteo, in arrivo un nuova fase di maltempo con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via più basse. Mattia Gussoni, meteorologo de ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.