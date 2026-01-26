Precipitazioni estreme nel Mediterraneo | 500 anni di dati dagli alberi rivelano eventi sempre più intensi

Uno studio pubblicato su Climate of the Past analizza cinque secoli di dati sulle precipitazioni nel Mediterraneo, ottenuti dagli anelli di crescita di alberi secolari. I risultati evidenziano un aumento di eventi piovosi estremi e periodi di siccità prolungata negli ultimi decenni. Questa ricerca fornisce importanti indicazioni sulle tendenze climatiche nella regione, contribuendo alla comprensione dei cambiamenti ambientali e delle loro implicazioni.

Uno studio spagnolo pubblicato su Climate of the Past utilizza gli anelli di crescita di alberi secolari per analizzare cinque secoli di precipitazioni nella regione mediterranea: negli ultimi decenni si osserva un aumento degli eventi piovosi estremi e dei periodi di siccità prolungata.🔗 Leggi su Fanpage.it

?? Meno pioggia, ma eventi più intensi: i dati di Meteo POP confermano lo studio dell’Università di PisaI dati di Meteo POP, confermati da uno studio dell’Università di Pisa, evidenziano un cambiamento nel regime delle precipitazioni: le piogge sono meno frequenti, ma gli eventi meteorologici risultano più intensi.

Leggi anche: Emilia-Romagna, cinque eventi di piogge estreme in poco più di due anni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Previsioni meteo: settimana di burrasche con scirocco a 100 chilometri orari e mareggiate; Torna il maltempo, da lunedì ciclone con Scirocco e nubifragi: previsioni meteo; Meteo Sardegna, ciclone con maltempo estremo in arrivo da domenica sera.

Un ciclone mediterraneo sta per abbattersi in Italia: quali sono le regioni più esposteDal 18 gennaio con un peggioramento previsto per il 19 gennaio con nubifragi, venti di burrasca fino a 100 km/h, mareggiate e nevicate ... lasicilia.it

Meteo, ciclone mediterraneo in arrivo: rischio nubifragi, neve a bassa quota e allerta vento. Ecco quando arriva e doveMeteo, in arrivo un nuova fase di maltempo con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via più basse. Mattia Gussoni, meteorologo de ... ilmattino.it

Nel DNA di alcune varietà di orzo sono stati individuati dei geni che permettono alla pianta di tollerare le precipitazioni estreme. La scoperta si deve allo studio italiano guidato dalla Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con la Scuola Normale Superi facebook

Nel Dna di alcune varietà di orzo sono stati individuati dei geni che permettono alla pianta di tollerare le precipitazioni estreme: grazie a questi, la pianta riesce infatti a germinare anche se il terreno è allagato. @ScuolaSantAnna @scuolanormale x.com