Un uomo è deceduto dopo essere precipitato nel cortile di via Nerino 8 a Milano. La sua identità rimane sconosciuta, con le generalità e la nazionalità che cambiano nei documenti trovati sul luogo. Si indaga per chiarire chi fosse e le circostanze dell’incidente, mentre le autorità proseguono le verifiche sulla sua identità e sul suo ruolo.

Milano – La domanda non ha ancora trovato una risposta: chi è il morto di via Nerino 8? Come si chiama l’uomo precipitato nel tardo pomeriggio di venerdì dal quarto piano dell’edificio? Nella stanza del b&b in cui era alloggiato con prenotazione non a suo nome dal 22 al 24 gennaio, le tute bianche della Scientifica hanno repertato tre documenti: la foto è sempre la stessa e ritrae il volto della persona deceduta, ma generalità e nazionalità (tutte straniere) cambiano sempre. Per questo, gli investigatori hanno attivato i canali di cooperazione internazionale, nella speranza di trovare una corrispondenza nelle impronte digitali schedate negli archivi delle forze dell’ordine e far luce sui diversi alias. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipitato nel cortile di via Nerino: chi è il morto? La pista sull’identità: manager di una società immobiliare

Leggi anche: Chi era Anchara Prakash, il 31enne morto dopo essere precipitato per 10 metri in una cava nel Bresciano

Leggi anche: Passante trova un morto nel cortile di una casa disabitata

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Precipitato nel cortile di via Nerino: chi è il morto? La pista sull’identità: manager di una società immobiliare; Precipita da un b&b in centro a Milano: l’ombra di un omicidio; Precipita da un b&b in centro a Milano: l'ombra di un omicidio; Precipita da un palazzo vicino al Duomo di Milano: morto un 54enne.

Precipitato nel cortile di via Nerino: chi è il morto? La pista sull’identità: manager di una società immobiliareMilano, gli accertamenti sui tre documenti ritrovati nel b&b potrebbero portare a un dirigente di 54 anni. L’autopsia per chiarire le cause della morte e l’indagine della Mobile sull’uomo che era in c ... ilgiorno.it

Precipitato dalla finestra del B&B, si indaga per omicidio. L'ipotesi dell'appuntamento trappola: «In camera altre persone»Si infittisce il mistero intorno alla morte del cinquantenne precipitato nel tardo pomeriggio di venerdì da un palazzo a pochi passi dal Duomo ... msn.com

In centro a Milano un uomo è morto dopo essere precipitato da una finestra. Probabile l'omicidio. Servizio di Alberto Ambrogi https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/01/precipita-dal-quarto-piano-di-un-bb-e-muore-con-lui-cera-un-altro-uomo-c9faeb2 - facebook.com facebook

Precipita da un palazzo, trovato morto nel cortile: ipotesi omicidio nel b&b in centro a Milano milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com