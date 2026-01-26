Prato pari di rabbia E scoppia la protesta

La partita tra Prato e Tau Altopascio termina con un pareggio 2-2, suscitando una crescente rabbia tra i tifosi. La sfida, combattuta e intensa, ha evidenziato le difficoltà della squadra pratese nel mantenere il risultato. La tensione si fa sentire, preludio di possibili proteste. Di seguito i titolari e le sostituzioni delle due formazioni.

Prato 2 Tau Altopascio 2 Prato (3-5-2): Stomeo; Boccardi, Polvani, Berizzi (dal 77' Corsa); Cesari, Cela, Fiorini, Lattarulo (dal 66' Andreoli), Zanon; Gioè, Verde (dal 69' Mencagli). A disposizione Furghieri, Risaliti, Limberti, Greselin, Santarelli, Atzeni. All. Dal Canto Tau (3-5-2): Cabella; Cartano, Meucci, Bouah (dal 67' Chiti); P.Carcani, Lombardo, Carli (dal 91' Bagnoli), Bachini (dall'86' Nunziati), Soumah; T. Carcani (dal 63' Tordiglione), Omorogieva. A disposizione Zipoli, Manetti, Borracchini, Del Gronchio, Vaselli. All. Maraia Arbitro: Pica di Roma 1, assistenti Monardo di Bergamo e Darwis di Milano.

