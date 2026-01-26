PPP – PEA POUND PASOLINI TRE IRREGOLARI DEL NOVECENTO

Il 26 gennaio alle ore 16, al Teatro San Girolamo di Lucca, Siegfried de Rachewiltz, nipote di Ezra Pound, parlerà di PPP – PEA POUND PASOLINI, tre figure irregolari del Novecento. L'incontro offre l'occasione di approfondire le connessioni e le influenze di queste personalità nella cultura del secolo scorso, in un contesto di riflessione e dialogo culturale.

Siegfried de Rachewiltz, nipote di Ezra Pound, sarà a Lucca, al Teatro San Girolamo, lunedì 26 gennaio alle ore 16.00, ospite della seconda edizione di “PPP – Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento”, rassegna incentrata sul tema del Sacro in Enrico Pea, Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini, realizzata dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini con i patrocini del Ministero della Cultura e del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. CONFERENZA - Dedicata al tema del Sacro nell’opera poundiana, la conferenza di lunedì 26 gennaio (ore 16.00, Teatro San Girolamo) vedrà protagonisti, insieme al nipote di Pound, de Rachewiltz, due tra i più autorevoli studiosi del pensiero e dell’opera poundiana - Massimo Bacigalupo (Università di Genova) e Luca Gallesi (Università dell’Insubria) -, e sarà moderata da Carlo Pulsoni (Università di Perugia).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.itImmagine generica

