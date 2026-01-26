Posticipo Serie A Verona-Udinese 1-3

L'Udinese ha ottenuto una vittoria di misura contro il Verona, con un punteggio di 3-1. La partita, giocata al Bentegodi, ha visto i friulani sbloccare il risultato al 23' grazie a un tiro-cross di Atta, deviato nella propria porta da Slotsager. Un incontro che ha confermato la buona forma dell'Udinese in questa stagione di Serie A.

22.45 Torna al successo l'Udinese che passa 3-1 al Bentegodi in casa del Verona. L'Udinese sblocca la partita al 23' con un tiro-cross di Atta deviato nella sua porta di testa da Slotsager.Quasi immediato l'1-1 Hellas con Orban che riceve da Sarr e col sinistro fulmina Okoye (26'). A fine 1° tempo gran parata di Perilli su Zemura.Nella ripresa friulani di nuovo avanti con Zanoli che trova il 'sette' con un bel destro di controbalzo (58'). Perilli evita più volte il tris, ma non può nulla sulla 'bomba' ravvicinata di Davis. E' l'1-3 (67').🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

