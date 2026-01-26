Postamat a Piediluco | Installare un servizio fondamentale per garantire dignità sicurezza e accoglienza ai turisti

A Piediluco, l’installazione di un Postamat rappresenta un servizio importante per migliorare la qualità dell’accoglienza e la sicurezza dei visitatori. La richiesta, avanzata anche dal Circolo Pd locale e portata all’attenzione del Presidente della Repubblica, riflette l’esigenza di garantire servizi essenziali per residenti e turisti. Questa iniziativa mira a rafforzare la dignità e l’accessibilità del territorio, contribuendo allo sviluppo sostenibile della comunità.

Una richiesta tornata in auge, mai del tutto sopita. Il segretario del Circolo Pd di Piediluco Sandro Piccinini aveva inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del 2023. A distanza di tre anni e l'avvicendamento a palazzo Spada non ci sono stati sviluppi sull'installazione di un servizio Postamat all'interno del borgo. Le problematiche: "Attualmente è rimasto operativo soltanto l'ufficio postale, peraltro aperto a giorni alterni. Proprio Poste Italiane potrebbe rappresentare l'unico interlocutore in grado di garantire la riattivazione di un servizio Postamat, oggi estremamente necessario.

