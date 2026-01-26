Posizioni economiche ATA prova finale a febbraio Richiesta tempi aggiuntivi ausili spazi per l’allattamento

La prova finale delle posizioni economiche ATA si svolgerà a febbraio. È richiesta la presentazione di documentazione per l'assegnazione di ausili, tempi aggiuntivi e spazi per l’allattamento, secondo quanto indicato negli avvisi degli USR. Questa procedura mira a garantire un’adeguata assistenza ai candidati con esigenze specifiche, assicurando condizioni eque e conformi alle normative vigenti.

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili, tempi aggiuntivi, eo altre necessità per l'espletamento della prova scritta da parte di alcune categorie di candidati: gli avvisi degli USR. A coloro che in base all'art. 9, comma 5, lettera j) del D.M. n. 140 del 12 luglio 2024 hanno dichiarato all'atto della domanda l'eventuale esigenza relativa

