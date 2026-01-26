Posizioni economiche ATA avviso sul sito dell’USR e convocazione nell’area personale almeno venti giorni prima Pillole di Question Time

Sul sito dell’USR è disponibile l’avviso per le posizioni economiche ATA, con convocazioni che avvengono nell’area personale almeno venti giorni prima. Durante il Question Time del 20 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Pasquale Raimondo, sindacalista Uil Scuola Rua, sono state affrontate le modalità operative dei concorsi nel settore scolastico.

Nel question time del 20 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Pasquale Raimondo, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stata discussa una questione importante relativa alle modalità operative previste per i concorsi nel settore scolastico. Un focus particolare è stato posto su: come avverrà la convocazione dei candidati alla prova finale. Alla domanda su quale sarà il procedimento per la convocazione, Raimondo ha spiegato che essa "avverrà tramite la piattaforma ministeriale dedicata ai concorsi, accessibile dall'area riservata." Accedere all'area riservata della "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", sezione "Graduatorie", raggiungibile dall'indirizzo www.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, anche chi è in assegnazione provvisoria svolge la prova nella sede di servizio. Pillole di Question TimeIl 20 gennaio 2026, su OrizzonteScuola TV, si è discusso delle modalità organizzative delle prove finali per il personale scolastico, inclusi i lavoratori ATA in assegnazione provvisoria. Posizioni economiche ATA: 47.328, suddivisi in 3.162 aule. La prova finale si svolgerà nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio.

