Porto | si rifanno il selciato e la passerella del Lisippo

Il porto di Porto si prepara a un intervento di manutenzione puntuale, riguardante il rifacimento del selciato e della passerella del Lisippo. Si tratta di un intervento volto a garantire la sicurezza e l’efficienza di una delle infrastrutture più delicate della città, senza prevedere ampliamenti o opere di grande portata. Un intervento essenziale per preservare la funzionalità e l’integrità di un’area strategica per il territorio.

Non nuovi ampliamenti né grandi opere simboliche, ma un intervento necessario su una delle infrastrutture più delicate della città: il porto. Il Comune di Fano ha messo a terra il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del porto per il 2026, un pacchetto di lavori da 268.640 euro, interamente finanziato dalla Regione, che punta a risolvere criticità strutturali ormai evidenti su pavimentazioni, sottofondi e manufatti esistenti. Il finanziamento rientra nella ripartizione regionale da 1,6 milioni di euro destinata agli investimenti nei porti di competenza regionale. La quota assegnata a Fano – pari al 16,79% del totale – è stata calcolata sulla base dell'estensione dell'area portuale, includendo superfici a terra e specchi acquei.

