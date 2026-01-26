Ponte sullo Stretto dalla Corte dei conti preoccupazione E Salvini | Incredibile

L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha manifestato preoccupazione riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando possibili questioni di illegittimità e criticità nel decreto-legge in fase di preparazione. La questione, sollevata anche da Salvini, sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita e trasparente per garantire il rispetto delle normative e la sostenibilità dell’opera. La discussione rimane aperta, con attenzione alle implicazioni legali e amministrative.

"L'Associazione Magistrati della Corte dei conti esprime forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte". Lo afferma in una nota l'Associazione Magistrati della Corte dei conti. Che poi continua: "Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei conti" e "introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte sullo Stretto, dalla Corte dei conti preoccupazione. E Salvini: "Incredibile" Approfondimenti su ponte stretto Ponte sullo Stretto, nuovo stop dalla Corte dei Conti: doccia fredda per Salvini Ponte sullo Stretto, nuovo stop dalla Corte dei Conti. Salvini: “Restiamo fiduciosi” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti. Salvini: Siamo tranquilli Ultime notizie su ponte stretto Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto di Messina? Un progetto che non sta in piedi; Ponte Stretto, Salvini nomina Ciucci commissario (dopo la bocciatura della Corte dei Conti); Bozza decreto, Ciucci commissario straordinario del ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto, Salvini: Sono un testone, lo faremo ed entro fine mandato gli operai saranno al lavoro. Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S): No a decreto che annacqua i controlliE’ un ‘No’ perentorio quello che parte dalla senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Vigilanza Rai Brabara Floridia alla bozza di decreto imbastito dal Governo in merito alle g ... siracusaoggi.it Ponte sullo Stretto, i Magistrati della Corte dei Conti contro la bozza del DL del Governo: siamo preoccupatiE’ arrivata, prevedibile, la posizione dei Magistrati della Corte dei Conti dopo la bozza del DL del Governo sulle Grandi Opere, tra cui il Ponte sullo Stretto. La posizione è contraria, nonché preocc ... strettoweb.com L’Associazione Magistrati della Corte dei conti critica la bozza del nuovo dl sul Ponte sullo Stretto - facebook.com facebook Ponte sullo Stretto, la denuncia delle associazioni: il governo punta a limitare i poteri della Corte dei conti Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano un decreto che riduce i controlli della Corte e introduce un commissario x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.