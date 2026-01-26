Il dibattito sul ponte di Messina coinvolge ora le parole di Salvini e i Magistrati della Corte dei Conti. La questione, che vede contrapposti aspetti tecnici e di responsabilità amministrativa, continua a suscitare discussioni pubbliche e politiche senza arrivare a una definizione condivisa. Questo confronto evidenzia le diverse posizioni sulla realizzazione del progetto e sulle sue implicazioni per la regione e il paese.

Prosegue il duello fra i Magistrati della Corte dei Conti e il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sul ponte sullo Stretto di Messina. La materia del contendere è il decreto sulle Grandi Opere atteso sul tavolo del consiglio dei ministri di mercoledì di cui le organizzazioni ambientaliste hanno già diffuso ieri la bozza mentre il Ministro dei Trasporti afferma «non esistere ancora». Il ministero di Porta Pia sta preparando uno schema di decreto legge per superare l’impasse della bocciatura della Corte dei Conti alla delibera del governo sul progetto del ponte. Ieri le organizzazioni ambientaliste erano in grado di diffondere i contenuti del decreto e oggi l’Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti ha espresso tutta la sua «forte preoccupazione" sulle indiscrezioni trapelate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ponte Stretto, nuove polemiche fra Salvini e Magistrati Corte Conti

Approfondimenti su Ponte Stretto

L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha manifestato preoccupazione riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando possibili questioni di illegittimità e criticità nel decreto-legge in fase di preparazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ponte Stretto, Salvini Entro martedì risposte alla Corte dei Conti

Ultime notizie su Ponte Stretto

Argomenti discussi: Ponte, il testone Salvini e la sfida dello Stretto tra emergenza e polemica alla Camera; Ponte sullo Stretto, il comitato Invece del ponte critica il nuovo intervento del governo; Ponte sullo Stretto, il decreto definitivo di Salvini: è stato appena nominato; Ponte sullo Stretto, Salvini: Ciucci commissario per accelerare i tempi e dare risposte a Corte dei Conti.

Ponte Stretto, nuove polemiche fra Salvini e Magistrati Corte ContiSecondo i magistrati contabili il decreto «punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte». gazzettadelsud.it

Ponte, meno controlli della Corte dei conti. Salvini: Protestano, ma il decreto ancora non c'èNella bozza del provvedimento che dovrebbe superare i rilievi della magistratura contabile previsti i controlli solo sulla delibera economica del Cipess. Per ... huffingtonpost.it

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha assicurato che il nuovo decreto avrà solo "l'obiettivo di conformarsi ai rilievi" della Corte dei conti https://qds.it/ponte-stretto-mit-corte-dei-conti-polemica-salvini/ #pontesullostrettodimessina #matteosalviniofficial - facebook.com facebook

Ponte sullo Stretto, Salvini prepara decreto: per l’Associazione magistrati contabili ridurrebbe controlli x.com