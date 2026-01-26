Ponte Paladini chiusa la ciclopedonale fino al 30 gennaio

La passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, situata lungo la Strada Provinciale 1 Tangenziale Sud-Ovest tra Piacenza e Rottofreno, è temporaneamente chiusa fino al 30 gennaio. Sono in corso interventi di ripristino e messa in sicurezza definitiva della struttura, finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti. La riapertura avverrà al termine dei lavori, compatibilmente con le procedure di completamento e verifica.

È ancora in corso l'esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno. Data l'impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione di pedoni e ciclisti durante l'esecuzione del cantiere si dispone l'interruzione del transito in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladinidal 26 gennaio al 30 gennaio nel territorio comunale di Piacenza e Rottofreno, per la tutela della sicurezza dell'utenza ciclopedonale.

