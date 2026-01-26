Ecco come e dove poter rivedere la replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda oggi su Canale 5. Il talk show, condotto da Myrta Merlino, è disponibile per la visione successiva sulla piattaforma Mediaset Play e sui canali tradizionali. In questa occasione, la conduttrice ha affrontato i principali temi della giornata, offrendo un approfondimento puntuale e informativo.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 26 Gennaio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 26 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata

